Правоохоронці запобігли відправці шести українок в Ізраїль у сексуальне рабство

У Запоріжжі в ніч з 19 на 20 липня працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ НП Дніпропетровської області затримали чоловіка та жінку, які намагалися відправити 6 громадянок України в Ізраїль для надання сексуальних послуг. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в області.

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«Поліцейські викрили та припинили протиправну діяльність чоловіка та жінки, 1960 та 1968 років народження, раніше не судимих, жителів Запорізької області, які впродовж 2014-2017 років займалися вербуванням жительок Дніпропетровської та Запорізької областей у сексуальне рабство». – йдеться у повідомленні.

Дівчат підшукували через оголошення в мережі Інтернет, пропонуючи роботу у сфері надання ескорт-послуг. Після оформлення всіх відповідних документів їх у подальшому переправляли через аеропорти Запоріжжя, Харкова та Києва до Ізраїлю. За кожну «жертву» та свої злочинні діяння зловмисники отримували від 500 до 1000 доларів США. На території Ізраїлю дівчат примушували надавати сексуальні послуги, однак кошти за це відбирали сутенери. При цьому дівчата не мали змоги повернутися на Батьківщину.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення корупційних зв’язків та організаторів злочинної групи на території Ізраїлю. Також, встановлюються інші потерпілі, з метою документування всіх фактів злочинної діяльності.

Слідчим управління ГУ НП Дніпропетровщини порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.303(проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією) та ч.2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України.