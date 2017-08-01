В Одеській області засудили двох "телефонних терористів"
Обидва злочинця засуджені до трьох років позбавлення волі, але звільнено від покарання з випробувальним терміном в один рік.
Двох «телефонних терористів» засудили в Одеській області. Як повідомив прес-центр облуправління СБУ, Суворовський райсуд визнав винним 33-річного одесита, який у вересні минулого року, будучи п'яним, «замінував» один з багатоквартирних будинків у місті. Про це повідомляє Думська.
Також набув чинності вирок Приморського райсуду Одеси, який засудив 51-річного чоловіка. Не додзвонившись до дружини, він повідомив про нібито заплановане вибуху в кафе, де, на його думку, перебувала жінка.
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Обидва злочинця засуджено до трьох років позбавлення волі, але звільнено від покарання з випробувальним терміном в один рік. Їм також доведеться компенсувати витрати державних і комерційних структур.
Раніше СБУ затримала зловмисника, який "замінував" станції Київського метрополітену.