В Одеській області засудили двох "телефонних терористів"

Двох «телефонних терористів» засудили в Одеській області. Як повідомив прес-центр облуправління СБУ, Суворовський райсуд визнав винним 33-річного одесита, який у вересні минулого року, будучи п'яним, «замінував» один з багатоквартирних будинків у місті. Про це повідомляє Думська.

Також набув чинності вирок Приморського райсуду Одеси, який засудив 51-річного чоловіка. Не додзвонившись до дружини, він повідомив про нібито заплановане вибуху в кафе, де, на його думку, перебувала жінка.

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Обидва злочинця засуджено до трьох років позбавлення волі, але звільнено від покарання з випробувальним терміном в один рік. Їм також доведеться компенсувати витрати державних і комерційних структур.

Раніше СБУ затримала зловмисника, який "замінував" станції Київського метрополітену.