СБУ затримала зловмисника, який "замінував" станції Київського метрополітену

Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника, який сьогодні «замінував» чотири станції Київського метрополітену.

Як інформує прес-центр СБУ, після обіду на телефон спецлінії «102» надійшло повідомлення про мінування станцій метро «Оболонь» та «Мінська». За годину та ж сама особа повідомила про мінування ще двох інших станцій метрополітену ‒ «Майдан Незалежності» та «Площа Льва Толстого».

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Співробітники Київського управління СБУ оперативно встановили місце знаходження зловмисника та затримали його в одному із сіл на Київщині.

При цьому «телефонний терорист» повідомив, що за вчинення цих злочинів йому заплатили з Росії.

Тривають слідчі дії та оперативні заходи. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Відповідно до цієї статті, хибне повідомлення про мінування будь-яких об'єктів власності карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний такий дзвінок зловмисника може бути засуджено від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві через повідомлення про замінування деякий час не працювали станції метрополітену «Театральна», «Мінська», «Оболонь» та «Майдан Незалежності» та «Площа Льва Толстого». За результатами перевірок вибухівки на станціях не виявлено.