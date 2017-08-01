У Дніпрі повідомлено про підозру третьому учаснику стрілянини у ресторані

У Дніпрі 31 липня ввечері слідчий поліції вручив повідомлення про підозру у злочині третьому учаснику стрілянини в ресторані, яка сталася 24 липня. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, про підозру повідомлено в рамках кримінального провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

Діставши під час стрілянини поранення, третій учасник стрілянини зараз перебуває на лікуванні в обласній лікарні імені Мечникова.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня у ресторані «Дім» у Дніпрі відбулась стрілянина. У результаті події двоє громадян загинуло, ще п’ять були госпіталізовані з ушкодженнями різного ступеню тяжкості.

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В результаті перестрілки загинули учасники АТО Олексій Вагнер (1980 року народження) та Максим Іващук (1981 р.н.).

Також поранення в результаті стрілянини отримав адвокат одного з загиблих бійців АТО Едмон Саакян, який наразі теж перебуває у лікарні.

Троє з постраждалих нападників – жителі Дніпропетровської області. Ще один – іноземний громадянин.

28 липня суд обрав міру запобіжного заходу двом підозрюваним у причетності до стрілянини: обох підозрюваних – 1982 та 1992 років народження – взято під варту без права внесення застави.

30 липня одного з поранених учасників перестрілки відпустили з обласної лікарні ім. Мечникова для подальшого лікування в іншому медичному закладі. На прохання адвоката пораненого чоловіка та родичів, його забрали з лікарні Мечникова. Перешкод для цього з боку правоохоронних органів не було.