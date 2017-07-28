Вбивство АТОшників під час стрілянини у Дніпрі: двох підозрюваних взяли під варту

Суд обрав міру запобіжного заходу двом підозрюваним у причетності до стрілянини, яка трапилась 24 липня у Дніпрі.

Як повідомили УНІАН Департаменті комунікації Національної поліції України, обох підозрюваних - 1982 та 1992 років народження – взято під варту без права внесення застави.

Ще два фігуранти справи – 1976 та 1981 років народження – на даний час перебувають у лікарні, де їм надають медичну допомогу. Відносно них найближчим часом буде прийнято процесуальне рішення.

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Тривають слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 115 КК України. Слідчі опитали понад два десятки свідків. Поліція вилучила відеоматеріал з камер спостереження, які були розташовані поруч. Відео долучено до матеріалів справи.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня у ресторані «Дім» у Дніпрі відбулась стрілянина. У результаті події двоє громадян загинуло, ще п’ять були госпіталізовані з ушкодженнями різного ступеню тяжкості.

В результаті перестрілки загинули учасники АТО Олексій Вагнер (1980 року народження) та Максим Іващук (1981 р.н.).

Також поранення в результаті стрілянини отримав адвокат одного з загиблих бійців АТО Едмон Саакян, який наразі теж перебуває у лікарні.

Троє з постраждалих нападників – жителі Дніпропетровської області. Ще один – іноземний громадянин.