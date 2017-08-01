Правоохоронці затримали прокурора, підозрюваного у вимаганні 5 тис. доларів - Луценко
15:39, 01 серпня 2017Суспільство
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Луценко повідомив про успішну операцію СБУ та прокуратури.
Затримано 15-го в цьому році підозрюваного в корупції прокурора / Фото УНІАН
Співробітники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України затримали прокурора, підозрюваного у вимаганні 5 тис. доларів США. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.
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«Генінспекція ГПУ спільно з відділом "К" СБУ затримала чергового, 15-го в цьому році, підозрюваного в корупції прокурора при отриманні 5 тис. дол., які він вимагав від обвинуваченого у справі МВС. Очищаємося», - заявив генпрокурор.
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