Вінницький митник погорів на хабарі в 20 тисяч гривень

Прокуратурою Вінницької області викрито та затримано митника під час отримання 20 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган сьогодні у Facebook.

Читайте такожУ Миколаєві погорілий на хабарі співробітник рибоохорони стрибнув у річку разом з грішми (фото)

Згідно з повідомленням, головного державного інспектора одного з митних постів Вінницької митниці головного управління ДФС у Вінницькій області, який вимагав та отримав 20 тисяч гривень хабара, затримано ввечері 29 липня.

Неправомірну вигоду митник вимагав за безперешкодне переміщення без митного оформлення товарів комерційного призначення в понад встановлену вагу і кількість.

Слідчими та процесуальними керівниками вручено затриманому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та готуються клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і клопотання про відсторонення від посади.

Читайте такожВ Одесі на хабарі в $1,5 тисячі затриманий співробітник управління Укртрансбезпеки

За вчинене кримінальне правопорушення передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.