Вінницький митник погорів на хабарі в 20 тисяч гривень
Головного інспектора Вінницької митниці затримано за одержання 20 тисяч гривень хабара.
Прокуратурою Вінницької області викрито та затримано митника під час отримання 20 тисяч гривень неправомірної вигоди.
Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган сьогодні у Facebook.
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Згідно з повідомленням, головного державного інспектора одного з митних постів Вінницької митниці головного управління ДФС у Вінницькій області, який вимагав та отримав 20 тисяч гривень хабара, затримано ввечері 29 липня.
Неправомірну вигоду митник вимагав за безперешкодне переміщення без митного оформлення товарів комерційного призначення в понад встановлену вагу і кількість.
Слідчими та процесуальними керівниками вручено затриманому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та готуються клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і клопотання про відсторонення від посади.
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За вчинене кримінальне правопорушення передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.