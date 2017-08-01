У Дніпро привезли 7 тяжко поранених військових із зони АТО

Відразу сім поранених із зони АТО вчора привезли в Дніпро, повідомляє «Дніпро вечірній».

Читайте такожДо лікарні Дніпра доставили двох "пошматованих" українських військовихПро це на своїй сторінці в соцмережі повідомляє Тетяна Губа.

«Поранені евакуйовані залізничним транспортом і двоє – вертольотами, - повідомляє вона. – Один захисник Батьківщини доставлений в лікарню Мечникова, один – в очну лікарню, решта – у військовий госпіталь».

Медики борються за порятунок життя військових.