У Дніпрі помер військовий, який отримав поранення від вибуху на полігоні

В лікарні Дніпра помер один з восьми поранених 20 липня на полігоні в смт Черкаському військовослужбовець Юрій Тищенко. Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook.

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«30 липня в лікарні імені Мечнікова пішов на небо наш земляк Юрій Тищенко 1989 року народження, який отримав вкрай важке поранення 20 липня на полігоні в смт. Черкаське… Яка причина привела до такої трагедії? Чекаємо на висновки комісії», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня у Дніпропетровській області на 239-му загальновійськовому полігоні під час змагань на кращий танковий екіпаж у результаті вибуху отримали травми вісім військовослужбовців. Військова прокуратура Південного регіону України відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

Встановлено, що під час навчальних стрільб з танка Т-64Б близько 08:00 у результаті намотування детонуючого шнура від переносної установки розмінування на каток танка спрацював детонатор, внаслідок чого були поранені 8 військовослужбовців, які перебували неподалік.

П'ятьох з них евакуювали до військового госпіталя з ушкодженнями середнього ступеня тяжкості, трьох - доставлено в обласну клінічну лікарню ім. Мечникова у важкому стані.

Відзначається, що слідчо-оперативною групою проведено огляд місця події, допитані свідки.

Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону встановлюються причини і обставини, які призвели до нещасного випадку.