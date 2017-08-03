Кожен другий житель підконтрольного Україні Донбасу відчуває себе передусім українцем - опитування

Кожен другий житель підконтрольного українській владі Донбасу (51%) відчуває себе передусім громадянином України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у презентованих на прес-конференції у Києві результатах опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Згідно з опитуванням, 34% є носіями регіональної ідентичності (тобто, вважають себе перш за все жителями міста/села чи регіону, де вони живуть).

При цьому, загальнонаціональна ідентичність суттєво переважає регіональну в Луганській області (62% проти 22%), тоді як у Донецькій області носіїв регіональної ідентичності (47%), навпаки, дещо більше, ніж носіїв загальнонаціональної ідентичності (40%).

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*** Опитування в Луганській і Донецькій областях (на контрольованій Україною території) було проведене фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва (із залученням мережі фірми "Ukrainian Sociology service") протягом 1-11 липня 2017 року у Донецькій області та 8-26 липня у Луганській області.

Загалом у кожній з областей було опитано по 500 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення областей (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, освіта та місце проживання. Похибка вибірки становить 4,6%.