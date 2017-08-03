У Житомирі арештували проросійського блогера за підозрою у держзраді

У Житомирі суд заарештував без права внесення застави місцевого блогера-журналіста, який підозрюється в тому, що за вказівкою російських кураторів готував та поширював антиукраїнські матеріали.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, вчора ухвалою Корольовського районного суду Житомира взято під варту особу, яка підозрюється у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України.

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Як повідомляв УНІАН, вчора слідчі Служби безпеки України оголосили про підозру в державній зраді житомирському блогеру-журналісту.

Як встановили правоохоронці, житомирський журналіст з 2014 року на замовлення керівництва пропагандистських державних російських інформагентств створював тенденційні публікації.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання блогера правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами листування з російськими кураторами та підготовки антиукраїнських матеріалів. Також у зловмисника вилучено копії укладених із державними інформаційними агентствами РФ угод на підготовку замовних статей, акти прийому-передачі робіт за обумовлений гонорар та банківські картки, на які перераховувалися гроші.

Блогеру-журналісту повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.