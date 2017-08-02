СБУ оголосила прокремлівському блогеру-журналісту про підозру у державній зраді

На Житомирщині слідчі Служби безпеки України оголосили про підозру в державній зраді місцевому блогеру-журналісту, який за вказівкою російських кураторів готував та поширював антиукраїнські матеріали. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Співробітники Служби безпеки України припинили на Житомирщині діяльність на шкоду інформаційній безпеці нашої держави місцевого блогера-журналіста, який за вказівкою російських кураторів готував та поширював антиукраїнські матеріали», - заявили у відомстві.

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Як встановили правоохоронці, житомирський журналіст з 2014 року на замовлення керівництва пропагандистських державних російських інформагентств створював тенденційні публікації. «Тематику та бажаний зміст матеріалів він отримував поштою або на месенджер, іноді «інформаційному найманцю» дозволялося самому обирати тему. Гонорари за публікації зловмисник отримував через міжнародні системи онлайн-розрахунків», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підготовлені журналістом авторські статті, із потрібними кремлівським кураторам акцентами, публікувалися на шести інтернет-сайтах, які адмініструвалися із РФ та тимчасово окупованих територій України. У СБУ наголосили, що на початку «кар’єри» автор підписувався справжнім прізвищем, але згодом перейшов виключно на псевдоніми.

Під час досудового розслідування було проведено лінгвістичні і судово-психологічні експертизи текстів журналіста, які «засвідчили їхній маніпулятивний вплив на свідомість читачів та підбурювання аудиторії на вчинення конкретних дій на шкоду суверенітету і незалежності нашої держави». За висновком експертів, матеріали за семантико-лінгвістичним наповненням також містять заклики до розпалювання національної ворожнечі всередині країни та між Україною та сусідніми дружніми державами, додали в СБУ.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання блогера правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами листування з російськими кураторами та підготовки антиукраїнських матеріалів. Також у зловмисника вилучено копії укладених із державними інформаційними агентствами РФ угод на підготовку замовних статей, акти прийому-передачі робіт за обумовлений гонорар та банківські картки, на які перераховувалися гроші.

Блогеру-журналісту повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.