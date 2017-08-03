Суд виправдав засудженого у 2015 році за хабар генерал-лейтенанта ДПСУ

Апеляційний суд Києва виправдав колишнього директора Департаменту матеріально-технічного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта Олега Лантвойта, засудженого у 2015 році за отримання хабара.

Про це йдеться у повідомленні головного військового прокурора Анатолія Матіоса на сторінці у Facebook.

За словами Матіоса, прокуратура оскаржуватиме рішення суду.

Читайте такожСправа Януковича-Клименка: у ГПУ розповіли про виграні судові розгляди

«Отримаємо рішення Київської апеляції і (ну точно!) підготуємо та внесемо касаційну скаргу. Ми переконані у належності та достатності зібраних і оцінених судом першої інстанції наших доказів, які лягли в основу вироку про покарання у вигляді позбавлення волі Лантвойта на 10 років. Будемо боротися», - зазначив Матіос.

Як повідомляв УНІАН, екс-посадовця прикордонної служби Лантвойта за отримання 349,1 тис. грн хабара 3 листопада 2015 року було засуджено Дарницьким райсудом столиці до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлено військового звання.