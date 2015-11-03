У Києві за хабар до 10 років ув’язнення засуджено екс-посадовця прикордонної служби
Колишнього директора Департаменту матеріально-технічного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта Олега Лантвойта за отримання 349,1 тис. грн хабара засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлено військового звання.
Про це на сторінці у Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
За його інформацією, рішення суду було винесено сьогодні ввечері Дарницьким райсудом столиці.
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Лантвойта взято під варту в залі суду, додав Матіос.
Разом з тим прокурор не уточнив, коли Лантвойта було затримано.
Деталізую інформацію про вирок вже колишньому генерал-лейтенанту Держприкордонноі служби. 03.11.2015 Дарницьким рай...Posted by Анатолій Матіос on Tuesday, November 3, 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками Генеральної прокуратури України затримали прокурора міської прокуратури Черкас, який вимагав та отримав хабар у розмірі 1,5 тис. доларів США.