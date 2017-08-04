Нацполіції - 2 роки: чим встигли запам'ятатися копи за цей час (відео)

Сьогодні – друга річниця створення Нацполіції України. Зараз у Національній поліції служать 119 тисяч поліцейських. У підпорядкуванні Нацполіції - 16 407 машин, 104 мотоцикли, 21 човен, 1 гелікоптер, 23 коней та 1037 собак.

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Першим містом, у якому запрацювала патрульна поліція, став Київ. На Софійській площі у Києві співробітники нової поліції склали присягу на вірність Україні. Другим містом став Львів. Після цього почали вводити патрульну поліцію в інших обласних центрах та великих містах: Ужгороді та Мукачеві, Миколаєві, Луцьку, Хмельницькому, Дніпрі, Івано-Франківську, Білій Церкві, Херсоні, Чернігові, Вінниці, Кременчузі, Черкасах, Полтаві, Тернополі, Житомирі, Чопі, Запоріжжі, Рівному, Черкасах, Кропивницькому, Сумах, Краматорську та Слов'янську, Кривому Розі, Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному, Маріуполі.

На нових копів покладали багато сподівань. Перші тижні їхнього патрулювання супроводжувалися ажіотажем та селфі. Однак з часом стало зрозуміло, що нова поліція не повністю виправдала покладених на неї надій.

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Справа виявилася не у самих полісменах, а у незавершеності реформи, яка зробила нових поліцейських заручниками старої бюрократичної системи і призвела до відтоку кадрів.