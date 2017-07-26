У Житомирі поліція вилучила з будинку місцевого жителя снаряди та наркотики (фото)

Вчора у Житомирі з будинку місцевого жителя правоохоронці вилучили снаряди та наркотики. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в області.

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«Дільничні офіцери Житомирського відділу поліції, перевіряючи інформацію про крадіжки, запідозрили причетність до них 31-річного житомирянина. Відтак, 25 липня правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем його проживання. В одній з кімнат поліцейські виявили пакет зі снарядами калібру 23 мм та корпус від гранати Ф-1. Поруч знаходились і патрони до автоматичної зброї калібру 5,45 мм. Усього експерти нарахували 69 набоїв», - розповіли у поліції.

Господар пояснив, що боєприпаси він знайшов випадково. Крім того, в його будинку поліцейські виявили посуд з подрібненим сировиною, сухі стебла рослин, за попередніми даними, конопель.

Окрім цього, у мультиварці господар готував макові голівки. Поміж сміття були розкидані шприци, стояли пляшки з інгредієнтами, що зазвичай використовуються для приготування наркотичних засобів. Також поліцейські виявили у помешканні пігулки сильнодіючого засобу та понад десяток мобільних телефонів.

«Чоловік вже раніше притягувався до відповідальності за скоєння крадіжок: то у сусідів потягне деревину, то його затримають з обпаленими проводами, зрізаними з ліній зв'язку», - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока.

«В цей раз просто вразило те, що дорослий чоловік приніс до себе додому боєприпаси, навіть не задумавшись про загрожуючу йому і оточуючим. Зараз ми перевіряємо походження всього вилученого», - додав він.

Все виявлене направлено на експертне дослідження. Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Чоловікові може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, в Житомирі біля залізничного вокзалу на шляхах знайшли боєприпаси часів Другої Світової війни. Снаряди лежали в 300 метрах від приміщення вокзалу між рейками.