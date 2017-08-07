У Львівській області скоїв самогубство відомий ветеран АТО

Вчора, 6 серпня, в місті Турка Львівської області поховали відомого ветерана АТО Богдана Богдановича, який покінчив з собою 4 серпня. Про це повідомила 4-та рота батальйону "Січ" полку МВС "Київ" у Facebook.

У повідомленні говориться, що Богданович як перший ротний з позивним "Маестро" раніше воював в Іраку, з моменту агресії Росії на Донбасі стояв біля витоків створення батальйону "Січ" і пройшов бойові дії в Пісках та Авдіївці.

Читайте такожВбивство АТОшників під час стрілянини у Дніпрі: двох підозрюваних взяли під варту"В сім'ї там ніби все було нормально. Швидше за все, посттравматичний синдром, який він отримав. Він і в Іраку був, стояв біля витоків батальйону "Січ", навчав людей, пройшов Піски, Авдіївку. Можливо, це дало своє ... Був непоганою людиною, ротним. Був нагороджений державною нагородою. Але так сталося. Це життя. На жаль", - сказав командир батальйону Олександр Писаренко.

Зазначається, що похорон відбувся 6 серпня у військовому містечку.