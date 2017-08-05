Бойовики випустили 18 мін по позиціях сил АТО в Авдіївці та Пісках

За добу бойовики випустили 6 мін по Авдіївці та 12 по позиціях українських захисників у Пісках.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

Він зазначив, що загалом на Донецькому напрямку ворог провів 15 обстрілів українських позицій.

«Ввечері, після 20-ї години, окупант активізувався у районі Зайцевого і проводив обстріли тамтешніх позицій сил АТО до самого кінця доби. При цьому активно застосовував озброєння БМП. У районі Авдіївки ворог вдень провів 2 збройні провокації, а з настанням темряви збільшив інтенсивність та тривалість обстрілів, віддаючи перевагу станковим протитанковим гранатометам. Не обійшлося і без важкого озброєння – у самій Авдіївці бандформування після 21-ї години випустили 6 мін», - сказав речник.

За його словами, так само міномети ворог застосував і поблизу Донецького аеропорту, випустивши 12 мін на позиції українських захисників у Пісках. Це трапилося опівдні. А вже пізно ввечері, бойовики обстріляли з гранатометів позиції сил АТО у Невельському, що по сусідству з аеропортом.

Лисенко наголосив, що поблизу Світлодарська також не обійшлося без порушення з боку противника. У Луганському близько 23-ї години бойовики відкрили вогонь з озброєння БМП, гранатометів та кулеметів. Обстріл тривав до опівночі.

На Луганському напрямку, за даними Міноборони, вчора противник 15 разів порушив режим тиші, з них 10 – у Новоолександрівці, що в районі Попасної. Вогонь тут бойовики відкривали цілодобово, проводячи обстріли з легкого озброєння, кожен з яких тривав від 10 до 40 хв. На інших ділянках фронту противник був менш активним. Так, двічі бандформування порушили перемир’я поблизу Станиці Луганської (один раз із застосуванням міномета), та по одному разу – у Кримському, Катеринівці та Новозванівці.

Лисенко також повідомив, що за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 8 ворожих обстрілів.

«Традиційно більшість ворожих обстрілів припала на полудень. Так, ворог проявляв активність у Чермалику, Лебединському, Водяному та Широкиному. При цьому у Чермалику та Водяному бойовики випустили по 3 міни. Також порушення режиму тиші з боку окупанта були вчора зафіксовані у Мар’їнці та Богданівці», - додав речник.

Він зауважив, що важкого озброєння на цих рубежах сили окупанта не застосовували.