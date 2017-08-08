Сьогодні стартував позачерговий призов до української армії

В Україні 8 серпня стартував позачерговий призов до армії. За наказом президента Петра Порошенка до 31 серпня близько тисячі людей призовного віку (від 20 до 27 років) оберуть для проходження служби, повідомляє Сегодня.

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Після цього призовну кампанію призупинять і відновлять тільки в жовтні. Як зазначили в Генштабі, такий призов проводять у зв'язку з недобором в Національну гвардію під час травневого призову.

Відправляти в зону бойових дій призовників не будуть, зазначає видання. Після підготовки вони будуть виконувати функції по забезпеченню громадського порядку на території областей, в яких будуть проходити службу, а також спеціальні завдання Національної гвардії.

Як повідомляв УНІАН, у червні в Україні було проведено призов офіцерів запасу. В район проведення антитерористичної операції поїхали тільки ті військові, які підписали контракт.

У 2017 році за наказом президента призов проводиться чотири замість двох разів.