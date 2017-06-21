Полторак: Відібрані 1000 офіцерів запасу, які за контрактом поїдуть у зону АТО

В Україні завершено призов офіцерів запасу, в район проведення антитерористичної операції поїдуть лише ті військові, які підпишуть контракт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам перед початком засідання уряду повідомив міністр оборони Степан Полторак.

«Немає ніяких проблем. 1000 чоловік (відібрано для проходження служби - УНІАН). Практично відбір цих людей завершений», - сказав він.

Полторак також пояснив, чому офіцерів запасу не призивали з самого початку АТО.

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«Я хотів би сказати, що було дуже багато критики, чому ми не зробили це з початку АТО. Тому що рівень підготовки офіцерів запасу є недостатнім для того, щоб цих людей залучати до ведення бойових дій. Тому що їх треба, і ми так плануємо, спочатку призвати, потім відправити до навчальних центрів , там вони оновлять свої знання та практичні навички, а після цього вони поповнять наші ряди у військових частинах, які виконують завдання не в зоні проведення АТО», - наголосив міністр.

Він також наголосив, що в зону проведення АТО «поїдуть тільки ті офіцери запасу, які добровільно підпишуть контракт та залишаться для подальшого проведення служби».

«Це потрібно для того, щоб у нас був резерв. Мобілізаційний резерв, у тому числі. Така форма підготовки такої категорії повинна проводитись у країні, яка дбає про свою безпеку», - підкреслив Полторак.

Він також зазначив, що на сьогодні в Україні на обліку перебуває близько 96 тис. офіцерів запасу.

Як повідомляв УНІАН, Полторак заявив, що на сьогоднішній день у зоні проведення АТО несуть службу 34 тисячі військовослужбовців Збройних сил України.