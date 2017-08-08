Затримки з видачею закордонних паспортів є тимчасовим явищем - ДМС

Затримки з видачею закордонних паспортів є тимчасовим явищем, оскільки спричинені стрімким зростанням попиту. Про це повідомляється на сторінці Державної міграційної служби на сторінці у Facebook.

«Як вже повідомляла міграційна служба, сьогодні дійсно є затримки з видачею закордонних паспортів. Ці затримки є тимчасовим явищем, оскільки спричинені тимчасовим стрімким зростанням попиту на паспорти. Туристичний сезон + безвіз = кількість оформлюваних документів зросла у кілька разів», - йдеться у повідомленні.

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У ДМС зауважили, що вже сьогодні спостерігається тенденція до суттєвого зниження попиту, «отже, найближчим часом повернуться до норми і строки видачі».

Крім того, у відомстві зазначили, що спільно з поліграфічним комбінатом "Україна" намагаються мінімізувати незручності через затримки видачі документів - міграційна служба обробляє всі звернення, що надходять на адресу гарячої лінії, натомість поліграфкомбінат здійснює закупівлю додаткового обладнання для персоналізації паспортів для уникнення затримок видачі у майбутньому.