У САП назвали можливу суму застави для крадіїв на проекті "Стіна"

Антикорупційна прокуратура та НАБУ затримали сімох підозрюваних у розтраті державних коштів, виділених на будівництво укріплення на українсько-російському кордоні. На проекті "Стіна" було розікрадено 16 мільйонів гривень, ідеться в сюжеті ТСН.

Про ідею побудови захисного муру оголосив у вересні 2014 року тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Реалізувати намір планували за чотири роки, витративши на це 8 мільярдів гривень.

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Серед затриманих НАБУ виявилися прикордонники, директори будівельних фірм та підприємств-підрядників. У середу їм оголосили про підозру. Прокурори наполягають на запобіжному заході у вигляді арешту з можливістю внесення застави. "Наше завдання – щоби було відшкодування завданих збитків. Максимальна сума застави на всіх – це 16 мільйонів гривень. Вже коли слідство встановить роль кожного з цих осіб, по кожному буде визначатися його конкретна сума застави", - пояснив Назар Холодницький.

Як уже повідомлялося, 8 серпня у справі про розкрадання коштів проекту "Стіна" було затримано шістьох осіб. Затримання проводилось детективами Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої аниткорупційної прокуратури. Очільник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький допустив можливість нових затримань у справі розкрадання коштів для будівництва стіни на кордоні з Росією.