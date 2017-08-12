В окупованому Криму начальник ізолятора ударив українця Балуха - адвокат

Начальник ІТТ в кримському селищі Роздольне застосував силу до українського політв'язню Володимиру Балуху. Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

"Він намагався провести незаконні дії щодо Володимира, а саме вдарив, ображав нецензурною лайкою, принижував за національною ознакою. Все це зафіксовано на відео в ІТТ", - заявив адвокат Балуха.

Читайте такожДо переслідування Балуха в Криму причетні близько 20 осіб – правозахисниця

Правозахисник подав заяви про протиправні дії начальника ІТТ в поліцію. За його інформацією, в цілому всі інші співробітники ізолятора намагаються дотримуватися норм закону, а начальник дозволяє собі хамство і порушення законів.

Як повідомляв УНІАН, Роздольненський суд анексованого Криму 4 серпня виніс вирок українській активісту Володимиру Балуху - 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. руб.

ФСБ затримала Володимира Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники російської ФСБ прийшли з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району анексованого Криму. Обшуки проводилися протягом чотирьох годин у будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де мешкає Володимир Балух, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист українця наполягає, що всі ці предмети йому підкинули. Підконтрольні Кремлю влади Криму вимагають від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні його будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

У серпні цього року Українська Гельсінська спілка з прав людини вже подала дві скарги до Європейського суду щодо незаконного позбавлення волі та проведення обшуків у будинку українця Володимира Балуха.