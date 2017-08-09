Переслідування українця Балуха в Криму: правозахисники подали дві скарги до ЄСПЛ

Українська Гельсінська спілка з прав людини подала дві скарги до Європейського суду щодо незаконного позбавлення волі та проведення обшуків у будинку українця Володимира Балуха, якого засуджено в тимчасово окупованому Криму російською владою. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Дар'я Свиридова.

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«Наша організація і як і вся правозахисна спільнота поділяємо думку про те, що Володимир є в’язнем сумління. Ми вважаємо, що всі переслідування щодо Володимира сьогодні відбуваються лише тому, що він публічно висловлював свій спротив окупаційній владі Криму. Сьогодні по всіх цих фактах незаконного переслідування, фальсифікації доказів по справі Володимира Балуха з метою його незаконного позбавлення волі, незаконних обшуків у його будинку вже подано дві скарги до Європейського суду з прав людини. Більше того, якщо незаконний вирок, який був винесений 4 серпня не буде скасований і Балух не буде терміново звільнений, все це найближчим часом стане предметом розгляду у Європейському суді з прав людини», - наголосила вона.

Свиридова підкреслила, що з самого початку окупації Криму Балух висловлював свою незгоду з окупацією і на знак протесту у березні 2014 року на своєму будинку у Криму вивісив прапор України, а згодом на будинку розмістив табличку з назвою вулиці «Героїв Небесної сотні». За словами Свиридової, з початку 2015 року представники так званих правоохоронних органів Криму почали системно погрожувати Володимиру Балуху за його публічну та відкриту проукраїнську позицію та погрожували йому як адміністративною так і кримінальною відповідальністю за те, що він відкрито висловлює свою підтримку Україні і тримає над будинком прапор України, однак чоловік не зважав на погрози.

«У його будинку неодноразово проводились незаконні обшуки і під час останнього його було незаконно затримано після чого були пред’явлені кримінальні звинувачення у начебто зберіганні зброї на даху його будинку. З його будинку було знято прапор, табличку, було знайдено зброю, патрони та вибухівку і 4 серпня йому було винесено вирок», - розповіла правозахисниця.

У свою чергу голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник додала, що на сьогодні Балух ще перебуває у СІЗО Сімферополя в очікуванні на оскарження незаконного вироку.

«Його стан постійно погіршується. У СІЗО він перебуває у жахливих умовах, він потребує медичної допомоги, яка йому не надається», - наголосила вона.

Крім того, голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик повідомила, що у фальсифікації справи проти Балуха брали участь щонайменше 20 осіб. За її словами, дуже важливо, щоб відбувалось розслідування фальсифікації справи проти Балуха на материковій частині України прокуратурою АР Крим.

«Вона повинна провести ефективне розслідування та надати свою кваліфікацію тому, хто причетний до переслідування українського громадянина. Ми вважаємо, що важливим є притягнення відповідальності, нехай і заочно, осіб, які причетні до нехтування прав людини… Крім того потрібно, щоб Україна включила у власні санкційні списки тих громадян РФ, які причетні до переслідування Балуха. Для нас дуже важливо, щоб про ці випадки знав світ і ми докладаємо багато зусиль для інформування представників різних країн про переслідування у Криму українських громадян. Сьогодні ми направимо відкриті звернення до посольств США, Канади, країн ЄС, Швейцарії, Норвегії, Японії, Австралії та інших країн з персональними списками осіб, які причетні до переслідування Балуха і будемо просити від світу встановлення додаткових персональних санкцій по відношенню до всіх, хто причетний до такого політично-вмотивованого переслідування», - розповіла правозахисниця.

Печончик також наголосила на тому, що процес звільнення політичних в’язнів, які перебувають на території тимчасово окупованого Криму та у РФ – загальмувався.

Начальник управління нагляду у кримінальному провадженні АР Крим Олександр Даракчи розповів, що наразі прокуратурою АР Крим здійснюється нагляд за станом слідства у кримінальному провадженні за фактами незаконного позбавлення волі та незаконного проведення обшуків у Балуха.

«Основною метою вказаного кримінального провадження є збір доказів фальсифікації тієї кримінальної справи за якою обвинувачується Балух, а також надання належної правової оцінки правоохоронцям та суддям, які ухвалили таке рішення. Нам відомі усі дані та посади цих правоохоронців та суддів. Найближчим часом їхнім діям буде надана правова оцінка. Більше того, можу зазначити, що попередньо по одному з прокурорів, які підтримували державне обвинувачення стосовно Балуха по іншому епізоду вже оголошено про підозру у державній зраді та розпочато спеціальне досудове розслідування», - розповів прокурор.

Як повідомляв УНІАН, Роздольненський суд анексованого Криму 4 серпня виніс вирок українському активісту Володимиру Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. руб.

ФСБ затримала Володимира Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники російської ФСБ з’явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району анексованого Криму. Обшуки проводилися протягом чотирьох годин у будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист українця наполягає, що всі ці предмети йому підкинули. Підконтрольна Кремлю влада Криму зажадала від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні його будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».