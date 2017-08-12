У Києві запрацював найбільший паспортний сервіс в Україні

У суботу, 12 серпня, у Києві в тестовому режимі відкрили найбільший в Україні Паспортний сервіс по оформленню біометричних закордонних паспортів та ID-карток. Про це повідомляє прес-служба ДП Документ.

Сервіс відкрили на третьому поверсі універмагу Україна, який розташований на площі Перемоги.

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Його площа становить 1400 квадратних метрів. Для прийому документів, фотографування і зняття біометричних даних будуть використовуватися 27 робочих станцій. Отримати готові документи громадяни зможуть в 9 віконцях видачі.

Планується, що новий центр, який буде функціонувати за принципом відкритого простору, за день зможе прийняти понад 1500 осіб.

Як повідомляв УНІАН, в Державній міграційній службі заявляли, що затримки з видачею закордонних паспортів є тимчасовим явищем, оскільки спричинені стрімким зростанням попиту.