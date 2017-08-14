У Дніпрі взяли під відеонагляд Алею пам’яті Небесної сотні й учасників АТО. Про це повідомив радник голови облдержадміністрації, учасник АТО Іван Начовний, передає Радіо Свобода.

Як повідомив Іван Начовний, з ініціативи волонтерів та посадовців облдержадміністрації система відеонагляду була налаштована й здана в експлуатацію. Це знадобилося після нещодавнього інциденту з плюндруванням Алеї невідомими особами.

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«Сучасне обладнання, окреме незалежне розташування, можливість модернізації та масштабування, швидке переорієнтування на нові завдання», – повідомив Іван Начовний про переваги відеосистеми.

Нагадаємо, 28 липня на Алеї пам’яті героїв АТО невідомі зловмисники пошкодили стенди з фотографіями загиблих.

Це був перший такий інцидент за понад три роки існування алеї. Пізніше Алею пам’яті силами небайдужих людей відновили. В обласному управлінні національної поліції поінформували, що розслідують інцидент.