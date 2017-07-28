У Дніпрі на Алеї пам’яті героїв АТО невідомі пошкодили стенди з фотографіями загиблих
12:20, 28 липня 2017Інциденти
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Зловмисники зірвали десятки фотографій загиблих і розкидали по землі.
Зловмисники зірвали десятки фотографій загиблих і розкидали по землі / фото facebook.com/PoliceDniproRegion
У Дніпрі сьогодні вночі на Алеї пам’яті героїв АТО невідомі зловмисники пошкодили стенди з фотографіями загиблих.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, зловмисники зірвали десятки фотографій загиблих і розкидали по землі.
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Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Вивчаються відеоматеріали з камер зовнішнього спостереження. Найближчим часом матеріал буде зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань попередньо за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
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