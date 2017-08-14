У Львові провели богослужіння мовою жестів (відео)

У Львові священик, який опанував мову жестів, щотижня доносить людям із вадами слуху молитву, сповідає і дає життєві поради, йдеться у сюжеті ТСН.

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Зазначається, що для України це унікальна практика. Служба відрізняється від звичайних лише одним - священик весь час повернутий спиною до престолу і обличчям до парафіян, щоб мати зоровий контакт з вірянами.

Повідомляв УНІАН раніше, православні християни сьогодні, 14 серпня, святкують Медовий Спас. Цього дня у храмах освячують воду і мед на знак подяки Богу за новий урожай. Саме тому цей день називають Медовим Спасом. У народі його ще називають Першим Спасом, Спасом на воді, але найчастіше – святом Маковія.