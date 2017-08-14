Освячення меду та початок посту: православні сьогодні святкують Медовий Спас (відео)

Православні християни сьогодні, 14 серпня, святкують Медовий Спас. Цього дня у храмах освячують воду і мед на знак подяки Богу за новий урожай. Саме тому цей день називають Медовим Спасом. У народі його ще називають Першим Спасом, Спасом на воді, але найчастіше – святом Маковія.

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На Маковія починається Успенський піст. За суворістю він прирівнюється до Великого посту (без м'ясних, молочних і рибних продуктів) і триває два тижні (до дня Успіння Пресвятої Богородиці).

У народі кажуть, що Перший Спас - це проводи літа. Цього дня починають відлітати ластівки.