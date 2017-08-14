НАБУ розслідує понад 100 корупційних справ на держпідприємствах

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що розслідує понад 100 корупційних справ на державних підприємствах.

Про це йдеться у повідомленні на сайті антикорупційного відомства.

"Серед майже чотирьох сотень проваджень, розслідування яких здійснюють детективи Національного антикорупційного бюро України, понад 100 стосуються корупції на державних підприємствах (ДП). Більшість злочинів пов’язана з розкраданням майна та коштів державних підприємств, закупівлею товарів та послуг за завищеними цінами, постачанням продукції через посередників за цінами, значно меншими від ринкових", - йдеться у повідомленні.

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При цьому, відзначається, що у полі зору НАБУ перебуває близько 50 держпідприємств, більшість із яких за розміром активів входять до топ-100 державних компаній за версією Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

"За попередніми оцінками, сумарні збитки, завдані цим підприємствам внаслідок кримінальних корупційних правопорушень, перевищують 20 млрд грн", - заявили у відомстві.

Разом з тим, додають у НАБУ, станом на 30 червня 2017 року детективи Бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) скерували до суду 32 справи щодо корупції на держпідприємствах. Сукупний розмір предмета злочину у цих справах сягає 2,4 млрд грн. Найчастіше детективи виявляють випадки корупції на підприємствах паливно-енергетичного, військово-промислового, аграрно-промислового комплексів і транспортної галузі.

Також підкреслюється, що більшість корупційних злочинів на підприємствах державної та комунальної власності відбуваються за участю керівного складу.

У НАБУ заявляють, що причинами протизаконних дій топ-менеджерів ДП є комплекс безкарності, прогалини у законодавстві, які ускладнюють доведення складу економічних злочинів, а також недосконалий процес призначення на керівні посади. В антикорупційному відомстві наголошують, що де-юре після Революції Гідності керівники держпідприємств призначаються за результатами відкритих конкурсів, під час яких мають довести свою спроможність чесно керувати ДП. Однак на практиці трапляється так, що конкурс із якихось причин не оголошують, на невизначений час керівником призначається так званий «виконуючий обов’язки», який не заважає існуванню корупційних схем. З-поміж понад 200 осіб, яких НАБУ підозрює у корупції, кожен шостий є керівником державного або комунального підприємства.