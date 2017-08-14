НАБУ відкрило кримінальні справи проти 37 топ-посадовців

14:18, 14 серпня 2017
Політика
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Зокрема, НАБУ відкрило 23 кримінальні провадження щодо державних службовців та посадовців місцевого самоврядування категорії «А».

працівники НАБУ повідомили про підозру 3 найвищим посадовцям / фото УНІАН

НАБУ завело кримінальні справи проти 37 високопосадовців. Однак в Бюро не уточнили, за якими статтями. Про це пише «УП» з посиланням на відповідь відомства на запит видання.

Зокрема, бюро відкрило 23 кримінальні провадження щодо державних службовців та посадовців місцевого самоврядування категорії «А», керівництва правоохоронних та контролюючих органів - 8, вищого офіцерського складу ЗСУ, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та інших військових формувань - 5, керівництва держпідприємств - 77, суддів - 38, прокурорів - 32.

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У НАБУ також зазначили, що склали 2 повідомлення про підозру топ-посадовцям, 4 - державним службовцям та посадовцям місцевого самоврядування категорії "А", 1 - керівнику правоохоронних чи контролюючих органів, 2 - особам вищого офіцерського складу, 36 - керівникам держпідприємств, 17 - суддям, 13 - прокурорам.

«Окрім того працівники НАБУ повідомили про підозру 3 найвищим посадовцям (щодо 2 склали обвинувальні акти), 7 народним та іншим депутатам (щодо 5 склали обвинувальні акти), 16 суддям (9 обвинувальних актів), 18 посадовцям охоронних та контролюючих органів (17 обвинувальних актів), а також одному поліцейському зі складанням обвинувального акту», - пише видання.

УП

Як повідомляв УНІАН раніше, підозрюваним у у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим (так званий проект «Стіна») обрали запобіжні заходи. 

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Теги: #кримінальні справи проти чиновників#справи НАБУ#справи проти чиновників#оголошення про підозру