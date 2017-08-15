Два українські фільми отримали нагороди на кінофестивалі в Локарно

Повнометражний українсько-італійський фільм режисера Андреа Маньяні «Ізі» отримав премію незалежних швейцарських критиків Boccalino d'Oro у категорії «Найращий актор», а короткометражка «Випуск 97» Павла Острікова став найкращим короткометражним фільмом за версією Молодіжного журі на міжнародному кінофестивалі у швейцарському Локарно, повідомляє Держкіно.

Читайте такожНа 52-му Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах представили українське кіно«У Локарно драматична комедія «Ізі» мала надзвичайний глядацький успіх. Через безпрецедентні аншлаги – квитки на прем’єру у залі на 3000 місць та два фестивальні покази по 500 місць розійшлися у рекордні строки –програмна дирекція фестивалю була змушена організовувати додатковий показ, квитки на який так само було розпродано», – йдеться у повідомленні.

«Ізі» – це історія, яка розповідає про пригоди в українських Карпатах депресивного 40-річного італійця Ісідоро, колишнього красеня й успішного пілота. У вересні, зазначають у Держкіно, стрічка має вийти у прокат.

«Випуск-97», прем’єра якого відбулася на Одеському кінофестивалі, розповідає про несподівану зустріч однокласників, які не бачили один одного 20 років від дня закінчення школи, і вселяє надію, що за належних зусиль ми часом здатні реалізувати те, що було упущене в далекому минулому.

70-й Міжнародний кінофестиваль в Локарно (Швейцарія) тривав з 2 по 12 серпня.