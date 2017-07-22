Одеський міжнародний кінофестиваль: названо перших переможців

Кращим серіалом на 8-му Одеському міжнародному кінофестивалі (ОМКФ) визнано роботу «Прокляті гори» (Хорватія).

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Як передає кореспондент УНІАН, приз за кращий проект серед серіалів OIFF ScripTeast Series Projects вручили генеральний продюсер Star Media (Україна) Влад Ряшин та радник з кінофінансування Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH (Німеччина) Бригіта Мантей.

У секції змагалися 37 претендентів, з яких було обрано 5 учасників, які представили свої проекти на кінофестивалі. Переможцем стала робота «Прокляті гори» (шоуранери - Доротея Вучич і Вішна Мамич).

Під час вручення нагороди Вучич зазначила, що для творчого колективу цей приз має особливе значення.

«У своїй країні ми не маємо, на жаль, ринку для такого продукту. Щиро дякую. Все сталося так швидко - тільки відправили заявку, і вже нагороджують. Мені не вистачає слів», - сказала вона.

Приз - комплекс послуг постпродакшн на суму 10 тис. доларів.

«Прокляті гори» (Accursed Mountains) - драма-трилер, детектив. За сюжетом, адвокату міжнародного Гаазького трибуналу Газіді ван дер Брок вдається довести справу військового злочинця до суду. Хорватський генерал Андрій Арчін, який повинен постати перед судом, зникає у Сараєво за загадкових обставин. Газіді стає об'єктом жорстокого осуду з боку суспільства і колег-чоловіків, які думають, що вона не впоралася з роботою, бо взялася за «чоловічу» справу. Вона дізнається, що й інші засуджені генерали також зникли, і починає розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 8-й Одеський міжнародний кінофестиваль проходить в Одесі 14-22 липня.