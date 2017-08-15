В Одесі повторна експертиза показала, що травми не є причиною загибелі військового Шейхова

Проведена в Одесі повторна експертиза показала, що загибель військовослужбовця Військово-морських сил Збройних сил України Арслана Шейхова настала від алкогольної інтоксикації, а не від травм, серед яких переломи ребер.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, було призначено низку експертиз. За попередніми висновками двох з них, чоловік помер унаслідок алкогольної інтоксикації.

Зазначається, що в Одеському обласному бюро судово-медичних експертиз проведено повторну комісійну експертизу тіла загиблого військовослужбовця.

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За висновком експертів, попередньо встановлено, що виявлені на тілі загиблого садна і травми не є причиною його смерті.

«Ці тілесні ушкодження потерпілий дістав від падіння з висоти власного зросту, а переломи ребер були викликані після смерті і не спричинили ушкоджень внутрішніх органів. На даний час відібрано певні зразки і проводиться поглиблений аналіз. Остаточна причина смерті буде визначена після проведення усього комплексу досліджень», - заявили в главку.

У поліції додали, що в ході проведення досудового розслідування допитано свідків і очевидців події. Проводяться необхідні слідчі дії.

На даний час планується призначення судових експертиз вилучених речових доказів, отримання доступу до іншої інформації, корисної для слідства, і проведення інших слідчо-розшукових дій для встановлення обставин події.

До Роздільнянського районного суду подано клопотання про арешти вилученого майна і отримання дозволу на проведення оглядів. Розслідування перебуває на особистому контролі керівництва ГУНП.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня, в Одеській області знайшли мертвим військовослужбовця Військово-морських сил ЗСУ Арслана Шейхова.

Радник начальника Генерального штабу ЗСУ Олена Вербицька повідомила, що напередодні, 11 серпня, військовослужбовець, перебуваючи в законному звільненні, разом з родиною святкував вдома 33-й день народження.

«Близько 19.00 до нього заїхав на своєму автомобілі його знайомий громадянин Злой В.І. (1976 р.н.), за кілька хвилин вони поїхали у невідомому напрямку», - написала вона і додала, що більше Шейхова ніхто живим не бачив.

Тіло військовослужбовця близько 23.50 знайшов біля воріт свого будинку місцевий лікар.

«Під час огляду тіла представниками поліції було виявлено множинні забої на тілі і голові, переломи носа і черепа», - зазначила радник начальника Генштабу.

Вона додала, що тіло військовослужбовця було доставлено до моргу в м. Роздільна.

«За попередньою інформацією судово-медичного експерта місцевого моргу, смерть Шейхова наступила через захлинання блювотною масою. Про вищезазначені тілесні ушкодження, які є несумісними з життям, навіть не йдеться», - зазначила вона.

Вербицька не виключала, що такий висновок експерта обумовлений, зокрема, тим, що знайомий військовослужбовця - колишній співробітник органів МВС.