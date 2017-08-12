В Одеській області жорстоко вбили військового - радник начальника Генштабу

В Одеській області знайшли мертвим військовослужбовця Військово-морських сил Збройних сил України Арслана Шейхова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радник начальника Генерального штабу ЗСУ Олена Вербицька.

За її словами, напередодні, 11 серпня, військовослужбовець, перебуваючи у законному звільненні, разом з родиною святкував вдома 33-й день народження. «Близько 19.00 до нього заїхав на власному автомобілі його знайомий громадянин Злий В.І. (1976 р.н.,) за кілька хвилин вони поїхали в невідомому напрямку», - написала вона і додала, що більше Шейхова ніхто живим не бачив.

Тіло військовослужбовця близько 23.50 знайшов біля воріт свого будинку місцевий лікар с. Єгорівка (Одеська обл., Роздільнянський район). «Під час огляду тіла представниками Національної поліції було виявлено множинні садини на тілі та голові, переломи носа та черепа», - зауважила радник начальника Генштабу.

Читайте такожПідрив машини в центрі Одеси: правоохоронці затримали ймовірного організатора вибуху

Вона додала, що тіло військовослужбовця було доставлено до моргу у м. Роздільна Одеської області. «За попередньою інформацією судово-медичного експерта місцевого моргу, смерть Шейхова настала у зв’язку із захльобуванням блювотною масою. Про вищезазначені тілесні ушкодження, які є несумісні з життям, навіть мова не йде!!!!» - наголосила вона.

Вербицька не виключає, що такий висновок експерта зумовлений, зокрема, тим, що знайомий військовослужбовця - колишній співробітник органів МВС.

Вона додала, що знайомий, з яким поїхав військовослужбовець, затриманий та перебуває в Роздільнянському ВП ГУ НП в Одеській області.

Як повідомляв УНІАН, раніше у зоні АТО знайдено тіло загиблого підполковника Нацгвардії Олександра Бойка.