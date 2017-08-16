В Одесі пам'ятник Дюку де Рішельє одягнули в вишиванку (фотогалерея)

Напередодні Вишиванкового фестивалю, в Одесі, 16 серпня хлопець одягнув на пам'ятник Дюку де Рішельє вишиванку.

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Фестиваль відбудеться з 23 по 27 серпня. Орнаментом для української сорочки стали одеські елементи - якір і штурвал. Всього ж на вишиванку витратили більше п'яти квадратних метрів тканини.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі пам'ятник Корольову в центрі міста вдягли у вишиванку.