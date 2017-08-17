З вітерцем і без заторів: Полторак приїхав на репетицію військового параду на метро
12:42, 17 серпня 2017Суспільство
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Разом з Полтораком на метро прокотився і його помічник Юрій Бірюков.
На Хрещатику частково перекривали рух / Київський метрополітен
Міністр оборони Степан Полторак приїхав на репетицію військового параду до Дня Незалежності у середу, 16 серпня, на метро. Про це повідомляє прес-служба "Київського метрополітену".
Степан Полторак в метро / Київський метрополітен
Спуститися в метро голові Міністерства оборони довелося через часткове перекриття руху транспорту по Хрещатику. Разом з Полтораком на метро прокотився і його помічник Юрій Бірюков.
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Як повідомляв УНІАН, на День Незалежності у столиці пройде військовий парад. Також у Києві проведуть репетицію святкового салюту до Дня Незалежності.
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