З вітерцем і без заторів: Полторак приїхав на репетицію військового параду на метро

Міністр оборони Степан Полторак приїхав на репетицію військового параду до Дня Незалежності у середу, 16 серпня, на метро. Про це повідомляє прес-служба "Київського метрополітену".

Спуститися в метро голові Міністерства оборони довелося через часткове перекриття руху транспорту по Хрещатику. Разом з Полтораком на метро прокотився і його помічник Юрій Бірюков.

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Як повідомляв УНІАН, на День Незалежності у столиці пройде військовий парад. Також у Києві проведуть репетицію святкового салюту до Дня Незалежності.