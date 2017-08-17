З вітерцем і без заторів: Полторак приїхав на репетицію військового параду на метро

12:42, 17 серпня 2017
Суспільство
471 0

Разом з Полтораком на метро прокотився і його помічник Юрій Бірюков.

На Хрещатику частково перекривали рух / Київський метрополітен

Міністр оборони Степан Полторак приїхав на репетицію військового параду до Дня Незалежності у середу, 16 серпня, на метро. Про це повідомляє прес-служба "Київського метрополітену".

Степан Полторак в метро / Київський метрополітен

Спуститися в метро голові Міністерства оборони довелося через часткове перекриття руху транспорту по Хрещатику. Разом з Полтораком на метро прокотився і його помічник Юрій Бірюков.

Читайте такожВійськовий парад у Києві відвідають 11 міністрів оборони різних країн

Як повідомляв УНІАН, на День Незалежності у столиці пройде військовий парад. Також у Києві проведуть репетицію святкового салюту до Дня Незалежності.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #військовий парад до Дня Незалежності#полторак в метро