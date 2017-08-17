У Києві проведуть репетицію святкового салюту до Дня Незалежності (відео)

У Києві проведуть репетицію святкового салюту до Дня Незалежності. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За багатогодинною репетицією параду спостерігав і Міністр оборони Степан Полторак. Він повідомив, що це не останні приготування до свята - незабаром відбудеться репетиція ще й салюту.

Читайте такожВійськовий парад у Києві відвідають 11 міністрів оборони різних країн

Під час попередніх святкувань киян налякали загадкові постріли пізно ввечері. Вже говорили, що це реальні бомбардування. Але, як виявилося вранці, шуму наробили самі українські військові, запускаючи феєрверки.

Як повідомляв УНІАН, на День Незалежності у столиці пройде військовий парад.