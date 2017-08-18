Рейтинг країн за рівнем смертності у ДТП: Україна в десятці (інфографіка)

У липні міністерство інфраструктури України затвердило проект постанови Кабміну, який має на меті зменшити гранично дозволену швидкість руху на міських дорогах до 50 кілометрів на годину. Цей крок назвали наближенням до європейських стандартів та одним із шляхів виправлення сумної статистики смертності українців на дорогах.

За даними аналітичної групи Corestone Corp., Україна є одним із лідерів у світі за рівнем смертності у ДТП разом із США, Росією, Грузією, Індією та Вірменією. Показники смертності у нашій державі у 3-4 рази вищі, ніж у європейських країнах, де вже існують подібні обмеження швидкості руху на дорогах у населених пунктах.

Читайте такожНа блокпосту під Маріуполем сталося ДТП за участю восьми авто (фото)

За статистикою, щодня в Україні стається в середньому 554 аварій. Особливо актуальним обмеження є для великих міст. В Україні з великим відривом за кількістю ДТП лідирує Київ, де за 10 років трапилося більше 500 тис. аварій.