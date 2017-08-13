Під Києвом переповнений "Ягуар" влетів у стовп: шестеро людей постраждали (фото)

У Києві на Гостомельській трасі сталося серйозне ДТП з автомобілем "Ягуар", шестеро людей постраждали. Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

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За попередньою інформацією, машина на литовській реєстрації на швидкості вилетіла з дороги у кювет і врізалася у стовп.

"Постраждали 6 людей в салоні авто. Один в критичному стані. Ще двоє отримали серйозні травми. Троє - садна і забої", - сказано в повідомленні.