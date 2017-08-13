Під Києвом переповнений "Ягуар" влетів у стовп: шестеро людей постраждали (фото)
09:19, 13 серпня 2017Інциденти
3209 0
Інцидент стався на Гостомельській трасі. Одна людина у критичному стані, ще двоє отримали серйозні травми.
У ДТП потрапив "Ягуар" / фото dtp.kiev.ua
У Києві на Гостомельській трасі сталося серйозне ДТП з автомобілем "Ягуар", шестеро людей постраждали. Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
Читайте такожЖахливе ДТП на Херсонщині: четверо загиблих, в тому числі 5-річна дитина
За попередньою інформацією, машина на литовській реєстрації на швидкості вилетіла з дороги у кювет і врізалася у стовп.
"Постраждали 6 людей в салоні авто. Один в критичному стані. Ще двоє отримали серйозні травми. Троє - садна і забої", - сказано в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter