СБУ затримала двох іноземців, яких розшукують Європол та Інтерпол

Співробітники Служби безпеки України затримали в Київській області двох іноземців, які перебувають у розшуку Європолу та Інтерполу.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, у рамках партнерської взаємодії з Національною поліцією і жандармерією Республіки Франція Служба безпеки отримала інформацію про можливе перебування в Україні громадянина Франції, засудженого французьким судом до семи років позбавлення волі за розкрадання у європейських компаній 200 мільйонів євро. Чоловік більше п'яти років переховувався від французького правосуддя в деяких європейських країнах.

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту економіки СБУ оперативно встановили, що розшукуваний три дні тому прибув в Україну.

Правоохоронці також ідентифікували і затримали іншого іноземця, який "подорожував" разом з громадянином Франції. Він виявився одним з учасників організованого злочинного угруповання і знаходиться в міжнародному розшуку за скоєні у країнах ЄС злочину.

Складений протокол затримання.

Матеріали справи передані в органи прокуратури для обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і подальшої їх видачі Нацполіції та жандармерії Республіки Франція.