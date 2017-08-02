В Одеській області затримано 20-річного молдаванина, який розшукується Інтерполом

В Одеській області затримано громадянина Молдови, якого розшукує Інтерпол за злочини, вчинені в Австрії.

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Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні державної прикордонної служби України, прикордонники Ізмаїльського загону затримали громадянина Молдови 1 серпня в пункті пропуску «Табаки».

Відзначається, що 20-річний чоловік розшукується правоохоронцями Австрії. Він підозрюється в скоєнні пограбування й участі в організованій злочинній групі.

Про даний факт прикордонники повідомили в Укрбюро Інтерполу і Болградське відділення Національної поліції. Затриманого передано співробітникам поліції для подальших правових дій.