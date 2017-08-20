Президент привітав боксера Олександра Гвоздика з перемогою в бою з американцем Крейгом Бейкером

Президент України Петро Порошенко привітав боксера Олександра Гвоздика з перемогою в бою з американцем Крейгом Бейкером.

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«Щирі вітання Олександру Гвоздику! Українець щойно нокаутував боксера зі США Крейга Бейкера», - йдеться у вітанні глави держави на його сторінці у Facebook.

«Так тримати, Олександре. Бажаю нових великих успіхів!», - додав Порошенко.

Український боксер здобув перемогу в бою з американцем Бейкером, що відбувся в американському місті Лінкольн.

B кінці шостого раунду Бейкер пропустив серію ударів, яка закінчилася правим боковим. Рефері зупинив поєдинок і віддав українцеві перемогу технічним нокаутом.

Це вже 14-та перемога 30-річного українського спортсмена. 33-річний Бейкер має в своєму арсеналі 17 перемог і одну поразку.