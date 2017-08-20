Німецький гурт виступив у Криму, заявивши, що "немає про що турбуватися"

Німецький джазовий гурт Club des Belugas виступила на організованому російським пропагандистом Дмитром Кисельовим фестивалі Koktebel Jazz Party в окупованому Криму. Про це повідомляють "Крим.Реалії".

При цьому вокалістка гурту Кітті-зе-Білл заявила, що не бачить ніяких причин турбуватися. "Ми опинилися в правильному місці в правильний час. І немає про що турбуватися", - сказала співачка.

Club des Belugas вже не вперше виступає в окупованому Криму - у 2014 році німецький джазовий ансамбль взяв участь у першому фестивалі Koktebel Jazz Party.

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Організатори Koktebel Jazz Party в цьому році анонсували приїзд всього 14 музичних колективів з США, Бразилії, Німеччини, Франції, Швейцарії, Кореї та інших країн світу, а назви колективів та прізвища артистів не розголошувалися через загрозу санкцій щодо музикантів.

До анексії Криму Росією в Коктебелі протягом 15 років проходив щорічний Koktebel Jazz Festival, який збирав зірок світового рівня. Після анексії окупанти проводять власну ерзац-подію з маловідомими акторами, а справжній Koktebel Jazz Festival в цьому році проходить в Чорноморському Одеської області.

Як повідомляв УНІАН, російській поетесі Астаховій, яка виступила в Одесі, на три роки заборонили в'їзд в Україну. Астахова виступала в окупованому Криму і порушила українське законодавство.