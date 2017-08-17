Російській поетесі Астаховій, яка виступила в Одесі, на три роки заборонили в’їзд в Україну

Російській поетесі Ірині Астаховій на три роки заборонили в’їзд в Україну. Про це помічник голови Державної прикордонної служби, прес-секретар відомства Олег Слободян написав у Facebook.

«Вчора список нев'їздних російських артистів поповнила ще одна особа. Це громадянка РФ, поетеса Ірина Астахова. Її прикордонники виявили в аеропорту Одеси, під час оформлення пасажирів, що слідували до Мінська», - повідомив він.

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Слободян зазначив, що «в ході додаткового вивчення підстав перетинання державного кордону дана особа підтвердила в’їзд на ТОТ АР Крим через тимчасово закриті пункти пропуску».

Він додав, що, відповідно до чинного законодавства, прийнято рішення про заборону Астаховій в’їзду в Україну терміном на 3 роки.

Як повідомляв УНІАН, Астахова нещодавно виступила в Одесі.