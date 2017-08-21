Арештанти в одеському СІЗО заперечують побиття під час обшуків через вбивство інспектора

Продовження теми: ГПУ опублікувала відео побиття арештантів в Одеському СІЗО

Арештанти в Одеському СІЗО заперечують побиття під час позапланових обшуків у справі про вбивство співробітниці ізолятора. Про це повідомляє кореспондент УНІАН, який напередодні побував у СІЗО і поспілкувався з арештантами.

Ув'язнені заявили, що ніяких претензій до адміністрації СІЗО не мають. Факт обшуків визнали, побоїв - ні. У камері, де був «прописаний» підозрюваний у вбивстві, ув'язнені відзначили, що він не був агресивним, спокійно виконував необхідну роботу, і «питань до нього не було».

Усі ув'язнені, з якими спілкувався кореспондент, стверджують, що загиблу співробітницю часто бачили під час виконання службових обов'язків і нічого поганого сказати про неї не можуть.

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У СІЗО №21 журналісти пройшли останню путь загиблого інспектора. «Від дверей, звідки жінка вийшла на подвір'я, до господарського блоку. Бачили сміттєвий бак, в який зловмисник кинув останки, були в його кімнаті і в свинарнику. Підійшли до клітки зі свиноматкою з виводком поросят, біля якої сталося жахливе вбивство», - зазначив кореспондент.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в Одеському СІЗО 39-річний арештант вбив і розчленував співробітницю ізолятора. Поліція почала розслідування за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство), прокуратура області - за фактом службової недбалості та неналежного виконання своїх обов'язків співробітниками СІЗО, внаслідок чого стало можливим вчинення ув'язненим цього злочину (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко, арештант, підозрюваний у скоєнні вбивства і розчленування жінки-інспектора, практично безконтрольно проживав не в камері, а в господарському блоці, куди заманив жертву.

Начальника СІЗО відсторонено від виконання службових обов'язків.

Священик УПЦ КП, капелан СІЗО Дмитро Краснобаєв у Facebook повідомив, що в СІЗО після вбивства жінки-інспектора, б'ють інших арештантів.