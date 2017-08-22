ГПУ опублікувала відео побиття арештантів в Одеському СІЗО

Прокуратура Одеської області розслідує факти службової недбалості співробітників Одеського СІЗО, через що стало можливим скоєння жорстокого вбивства арештантом працівниці установи. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар глави ГПУ Лариса Сарган.

Вона розповіла, що прокуратура виявила факти нелюдського поводження з утриманими та розпочала розслідування за фактом перевищення службових повноважень.

"У ході подальшого слідства встановлено кричущі факти поводження з арештантами зі сторони працівників пенітенціарної установи. У зв’язку із цим прокуратура змінила правову кваліфікацію на катування, за що передбачено 10 років ув’язнення", - йдеться у її повідомленні.

Крім того, встановлено вибіркове ставлення працівників установи до деяких утриманих, надання їм преференцій.

"Так, після вбивства співробітника СІЗО обшуки та "наведення порядків" проводилося не в усіх камерах та навіть не в усіх корпусах. До деяких місць утримання арештантів взагалі не заходили та не перевіряли дотримання режимних вимог", - додала Сарган.

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Крім того, документація, яку вивчили слідчі прокуратури, свідчить про проведення обшуків й необхідних заходів у всіх камерах. У зв’язку із цим розпочато розслідування за фактом службового підроблення.

Сьогодні слідчі прокуратури продовжують обшуки у приміщеннях Одеського СІЗО та управлінні пенітенціарної установи.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня співробітники прокуратури області спільно з представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в регіоні Анатолієм Пазичуком провели перевірку дотримання прав ув'язнених в Одеському слідчому ізоляторі.

«У ході перевірки виявлено факти нелюдського поводження з ув'язненими. За результатами перевірки розпочато розслідування у кримінальному провадженні за ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень)», - повідомили в прес-службі Одеської області. Зазначається, що першочергові слідчі дії тривають.

17 серпня в Одесі на території СІЗО зловмисник убив і розчленував співробітницю ізолятора. 39-річний заарештований, який перебував у слідчому ізоляторі, раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 187 (розбій) та 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За даними прокуратури Одеської області, арештант практично безконтрольно проживав не в камері, а в господарському блоці, куди і заманив жертву.

За словами священика УПЦ КП, капелана СІЗО Дмитра Краснобаева, в Одеському слідчому ізоляторі після того, як 17 серпня рецидивіст вбив та розчленував жінку-інспектора, б'ють інших арештантів.Поліція за фактом вбивства почала розслідування. Начальника СІЗО відсторонили від виконання службових обов'язків.

Він також стверджує, що жорстоке вбивство інспектора розкрило всю недосконалість і «гниль» існуючої пенітенціарної системи в цілому, і Одеського СІЗО, зокрема. Священик також критикує умови тримання в місцевому ізоляторі з посиланням на інформацію, отриману від ув'язнених.