Головреду газети на Луганщині винесли вирок за антиукраїнські заклики у 2014 році

13:49, 21 серпня 2017
Суспільство
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У травні 2014 року редактор одного з друкованих видань у Луганській області одержав вказівку від так званих «організаторів референдуму» щодо розміщення заміток антиукраїнського характеру.

Чоловік повністю визнав свою провину в умисному розповсюдженні сепаратистських матеріалів / фото Сайт боевиков

Новоайдарський районний суд Луганської області визнав винним головного редактора газети «Вісті Новоайдарщини» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та засуджено до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання строком на 2 роки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

"Розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року редактор одного з друкованих видань у Луганській області одержав вказівку від так званих «організаторів референдуму» на підтримку терористичної організації «ЛНР» щодо розміщення заміток антиукраїнського характеру та публічних закликів до вчинення дій, з метою зміни меж територій або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомили в прокуратурі, під час досудового розслідування чоловік повністю визнав свою провину в умисному розповсюдженні сепаратистських матеріалів, щиро розкаявся та активно співпрацював зі слідством.

Враховуючи ці обставини, між ним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості.

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Теги: #сепаратизм на Луганщині#газета Вісті Новоайдарщини