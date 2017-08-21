У Росії активіста судять за пости ВКонтакті про Путіна і Крим

У Казані російське державне обвинувачення попросило суд призначити активістові "Татарського Патріотичного Фронту Алтин Урда" Данісові Сафаргалі до п'яти років позбавлення волі за звинуваченням, зокрема, "в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі" ВКонтакте.

Сафаргалі, за даними слідства, висловлював свою думку про росіян, президента Росії, Російської православної церкви і ситуації з Кримом, передає Радіо Свобода.

Крім екстремізму в соцмережі, Сафаргалі звинувачують в умисному завданні легкої шкоди здоров'ю та хуліганстві.

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Активіст провину не визнав. Зокрема, зазначив, що не має стосунку до постів у соцмережах, про які йшлося у суді. А висловлюючись щодо звинувачення у хулігантві, він пояснював, що захищав свою вагітну дружину під час бійки при спробі виселення гуртожитку в Казані, де подружжя працювало комендантами. Сторона захисту наполягає на повному виправданні Сафаргалі.

Наступне засідання у цій справі призначено на 24 серпня.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський суд визнав екс-директора Бібліотеки української літератури в Москві Шаріну винною в екстремізмі та розтраті коштів й засудив до чотирьох років позбавлення волі умовно.