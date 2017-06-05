Екс-директор бібліотеки української літератури в Москві розповіла в суді про підкинуті силовиками книги (відео)

Умовно засуджена за «заклики до ненависті і ворожнечі» екс-директор бібліотеки української літератури в Москві Наталія Шаріна розповіла про підкинуті їй «екстремістські» книги.

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«У читальному залі та на абонементі, це можна подивитися в протоколі обшуку, жодної книги, що входить в список екстремістських матеріалів на сьогоднішній день, немає і не було. З 24 книг, які мені інкримінуються, по суті 13, а якщо враховувати диск і два буклети, то 16, - були підкинуті. Я на цьому наполягатиму. Це бачили співробітники, не тільки я. Це бачили камери спостереження», - заявила Наталія Шаріна в суді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Міщанський районний суд Москви засудив екс-директора Бібліотеки української літератури до 4 років ув'язнення умовно. Її звинуватили у розповсюдженні екстремістської літератури, яка «закликає до ненависті і ворожнечі», а також у розтраті держкоштів.

Довідка УНІАН. 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві провели обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Також обшук пройшов вдома у директора Шаріної.

30 жовтня Шаріна була поміщена під домашній арешт, рішенням російських судів арешт неодноразово продовжувався.

Шаріну звинуватили у поширенні серед відвідувачів бібліотеки "екстремістської літератури" і "розпалюванні ненависті і ворожнечі" до росіян.

31 березня 2016 року проти Шаріної відкрили другу кримінальну справу - її звинувачували в розтраті 297 тис. руб.